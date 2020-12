Maltempo: in Brianza ramo cade per neve e ferisce anziano, trauma cranico

28 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 69 anni è stato ferito da un ramo caduto sotto il peso della neve. E' successo intorno alle 9.30 in via Cellini a Seregno, comune della bassa Brianza in provincia di Monza. Secondo quanto riferito dall'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo ha riportato un "trauma cranico commotivo e frattura clavicola" ed è stato trasportato in codice giallo (non in pericolo di vita) all'ospedale San Gerardo. Sul posti sono interventi, oltre ai soccorritori, anche i vigili del fuoco e la Polizia locale.