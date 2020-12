Maltempo: Bergamo, caduti sulla città già oltre 15 centimetri di neve

28 dicembre 2020 a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Neve anche a Bergamo: sono caduti sulla città già oltre 15 centimetri di neve, rende noto il Comune, ma non si registrano particolari disagi. Ieri sono stati sparsi quintali di sale sulle strade e dalle prime ore di oggi oltre 50 automezzi sono al lavoro per garantire la viabilità soprattutto sulle direttrici principali. Dall'amministrazione arriva l'invito a osservare alcune regole: dall'uso delle gomme da neve allo spargere il sale sui marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo.