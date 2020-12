28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Al via l'esame in Aula al Senato del decreto legge sulla sanità in Calabria, già approvato dalla Camera, sul quale il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione generale proseguirà senza orario di chiusura della seduta prefissato. Domani mattina, a partire dalle 9, le repliche, quindi le dichiarazioni di voto e la chiama.