28 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Che la destra in Italia sia forza di governo "è evidente, e' nei fatti". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le parole di Giorgia Meloni. "La democrazia prevede questo. Non bisogna necessariamente essere di sinistra per governare un Paese", aggiunge dopo aver donato il sangue nella sede Avis a Milano.