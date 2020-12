28 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Io credo che" l'obbligatorietà del vaccino "debba essere una pre-condizione per chi lavora nel pubblico. Se, se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c'è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare”. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ad Agorà su Rai Tre.