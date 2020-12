Coronavirus: Ricci, 'no vax fanno paragoni con olocausto, vergogna'

28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Inqualificabili! (Oggi sul mio profilo fb) Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del COVID-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole. Vergogna!". Lo scrive Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, su twitter postando una foto in cui al posto della scritta 'Arbeit macht frei' ad Auschwitz si legge 'il vaccino rende liberi'.