28 dicembre 2020

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - In Lombardia risalgono leggermente i pazienti Covid19 in terapia intensiva. Il saldo tra uscite e ricoveri è positivo: ci sono 4 persone in più da ieri in rianimazione, per un totale di 512 posti letto occupati. Lieve discesa dei ricoveri negli altri reparti: sono dieci in meno, per un totale di 3.791 pazienti in ospedale per Covid. I guariti e i dimessi in un giorno sono stati oltre 5mila.