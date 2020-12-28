Coronavirus: Giani, 'Vaccinati sono orgoglio sistema sanitario toscano'

Firenze, 28 dic. - (Adnkronos) - "Rappresentate l'orgoglio del nostro sistema sanitario che con la prova del vaccino vede una luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta Facebook, rivolgendosi ad alcuni tra coloro, medici, infermieri ed oss, che ieri, negli ospedali della regione, sono stati sottoposti al vaccino contro il Covid-19.
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