Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Incendio nella notte in un appartamento di un palazzo in via Indipendenza a Fenegrò, comune in provincia di Como. L'allarme rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è scattato pochi minuti dopo le 4. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono state 12 le persone visitate dal personale medico, "tutte illese".