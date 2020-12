Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri **

28 dicembre 2020 a

Pordenone, 28 dic. - (Adnkronos) - Torna alla luce un altro degli straordinari talenti dello scrittore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini (1922-1975): la pittura. Sono stati restaurati 19 quadri dipinti da Pasolini, in particolare negli anni giovanili e ora nascerà una pinacoteca nel Centro Studi a lui dedicato a Casarsa della Delizia (Pordenone): saranno esposti in modo permanente insieme alle opere di artisti friulani a lui legati.

I disegni a china e a tecnica mista e i dipinti a tempera e a olio, dopo l'accurato intervento di pulizia e restauro effettuato da uno studio friulano e grazie al sostegno del bando specifico della Fondazione Friuli, a breve saranno in mostra nella sala dell'Academiuta di lenga furlana, riallestita per l'occasione. Il Centro intende realizzare una vera e propria pinacoteca in cui, assieme alle opere di Pasolini, il visitatore troverà una scelta di quadri degli artisti friulani con i quali negli anni Quaranta si sviluppò un'amicizia e una fattiva collaborazione: Giuseppe Zigaina, Federico De Rocco, Virgilio Tramontin, Anzil e Renzo Tubaro.

Tra le opere restaurate due grandi cartoni dipinti sui due versi - "Giovani con strumenti musicali" e "Pantera e Due giovani" - rintracciati fortunosamente nell'atelier dell'amico pittore sanvitese Federico De Rocco. Una delicata operazione che si è svolta fra il 2019 e l'anno in corso, ottenuto il parere e sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.