Coronavirus: Zingaretti, 'campagna di tutti i leader per vaccino? Io ci sono'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Caro Direttore, io ci sono. Concordo nella sua proposta di organizzare una campagna unitaria fra i principali leader politici per la promozione del vaccino anti-Covid, e sono a disposizione per qualsiasi azione". Lo scrive Nicola Zingaretti in una lettera al Corriere rispondendo alla proposta del direttore Luciano Fontana, sul fatto che "sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto" per dire agli italiani che è indispensabile vaccinarsi contro il Covid.

"I nostri comportamenti e la scienza ci permetteranno di superare questa terribile pandemia, ma è importante l'impegno di tutti per raggiungere questo obiettivo. Su questi temi l'unità è importante per ricostruire fiducia e speranza nel futuro. Ribadisco: io ci sono".