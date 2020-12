Vaccino Covid, Putin ha deciso: si farà vaccinare

27 dicembre 2020 a

Mosca, 27 dic. (Adnkronos) - Vladimir Putin si farà inoculare il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alla tv di Stato 'Rossiya 1'. Putin "ha detto che si farà vaccinare, ha preso questa decisione ed è in attesa che tutte le formalità vengano completate", ha dichiarato Peskov.

Nei giorni scorsi lo stesso portavoce aveva annunciato che il leader russo non farà "assolutamente" come Joe Biden e "non si farà vaccinare in pubblico", sottolineando che la scelta del presidente americano eletto di farlo in diretta televisiva "non è ragione sufficiente" perché Putin lo imiti.