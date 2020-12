Milano: donna aggredita a Corsico, denunciato compagno per maltrattamenti

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Un 28enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine e residente a Corsico (Milano) è stato denunciato dai carabinieri - su disposizione del pm di turno - per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. La notizia inizialmente fornita dall'Areu, viene arricchita di particolari dai carabinieri intervenuti la scorsa notte, intorno alle 3, per una lite in famiglia.

Arrivati sul posto hanno trovato la donna sul pianerottolo dell'abitazione riversa a terra con segni di violenza sul volto e in stato confusionale, motivo per il quale veniva richiesto l'intervento del personale del 118 che la trasportava in codice giallo (non in pericolo di vita) all'ospedale San Paolo di Milano, da cui è stata dimessa, alcune ore dopo, con una prognosi clinica di 21 giorni per "trauma cranico commotivo (ferita del volto, con tumefazione ed ecchimosi sopraccigliare destra)".

La vittima, 32 anni, in sede di denuncia, ha raccontato che l'uomo - ubriaco - l'ha "ripetutamente colpita con pugni e calci, sbattuto la testa contro il muro ed inoltre afferrata per il collo". Una volta riuscita a divincolarsi, è riuscita a raggiungere il pianerottolo gridando e chiedendo aiuto. Secondo le sue dichiarazioni, le violenze sarebbero iniziate nel novembre del 2019 "quando l'uomo l'aveva colpita con un oggetto di vetro causandole una ferita lacero-contusa", poi nel giugno 2020 l'avrebbe "percossa. Fatti mai denunciati per paura di ritorsioni da parte del compagno".