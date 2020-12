Milano: Comune, ex caserma Mameli sarà parco urbano con edilizia sociale e servizi (2)

27 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Il 50 per cento dell'area verrà ceduto all'amministrazione per la realizzazione di un parco di almeno 50 mila metri quadrati, piazze e spazi pubblici. Su una superficie edificabile massima di 71mila metri quadrati, 35.522 (circa 550 alloggi) saranno destinati a Edilizia Residenziale Sociale, di cui 21.300 metri quadrati (330 alloggi) in affitto a canoni convenzionati, e il restante a residenza libera, attività commerciali (una media struttura di vendita) e uffici.

La concentrazione delle volumetrie lungo i lati nord ed ovest dell'area di intervento consentirà lo sviluppo del parco nell'area centrale, garantendo così una ricucitura con il tessuto urbano circostante. Il Piano prevede oneri di urbanizzazione pari a circa 11 milioni di euro.