Meteo: Lombardia, in arrivo neve anche in città

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - In arrivo sulla Lombardia una ampia area depressionaria con aria fredda in quota di origine artica, in discesa sull'Europa centrale, che determinerà condizioni via via più instabili, con precipitazioni diffuse tra la tarda serata di oggi, domenica 27 dicembre, e la prima parte di lunedì, a carattere nevoso anche alle quote di pianura. Dal pomeriggio di lunedì attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento. Temperature massime in calo per i prossimi giorni.

Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia, cielo ovunque coperto nella prima parte della giornata, schiarite diffuse nelle prime ore del pomeriggio sui settori di pianura e parte prealpini, in serata nuovi annuvolamenti diffusi. Precipitazioni: da deboli a localmente moderate diffuse fino alla tarda mattinata, in attenuazione ed esaurimento dalle prime ore pomeridiane, deboli in serata sui rilievi alpini. A carattere nevoso ovunque, ad eccezione della pianura orientale dove le precipitazioni saranno a carattere di pioggia mista a neve. Temperature: minime stazionarie intorno a -2 gradi, massime in lieve calo a 3 gradi.