Lega: Salvini, 'lascio ad altri polemiche, io faccio parte di italiani che fanno'

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "In questa domenica di festa sono venuto a portare il saluto alle donne e agli uomini della Penitenziaria che fanno un lavoro prezioso, costante, senza sosta spesso poco conosciuto in balia di gente varia ed eventuale. Qui a San Vittore oggi l'80% dei detenuti è straniero, otto su dieci sono immigrati e questo ci dice che c'è qualcosa che non funziona". Così Matteo Salvini, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, spiega la scelta di omaggiare gli agenti della Penitenziaria a lavoro nel carcere cittadino di Milano.

"Altri fanno polemiche, 'Salvini va ad aiutare i senzatetto, porta i pacchi alle famiglie, va a visitare gli agenti in carcere, domani va a donare il sangue', io lascio a loro le polemiche e mi tengo la voglia di aiutare nel mio piccolo chi ha bisogno di una mano e chi in questi giorni di festa si sente ancora più solo. C'è chi polemizza e chi aiuta, io preferisco far parte degli italiani che fanno e che non chiacchierano", conclude Salvini.