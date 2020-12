Governo: 2020 a colpi di decreti, boom fiducie in Parlamento (2)

27 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Le statistiche, comunque, aiutano a fotografare con precisione il boom del fenomeno fiducia in Parlamento. Una indagine Openpolis aggiornata a metà dicembre già assegna alla legislatura in corso, ben prima della sua scadenza naturale, un record assoluto: quello del maggior numero di fiducie poste.

Il Covid ha dato una spinta decisa per raggiungere questo primato. Basti pensare che da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza il governo ha fatto ricorso allo strumento fiducia per ben 23 volte, di cui 11 alla Camera e 12 palazzo Madama. E si tratta sempre di numeri che devono già essere ritoccati in crescita, visto il ritmo con cui si votano le fiducie in Parlamento. Tra i mesi più 'prolifici' si segnala lo scorso giugno, quando furono 5 le questioni di fiducia poste.