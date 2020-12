Coronavirus: Zingaretti, 'come ricorda il Papa vaccino a tutti, impegnati per questo'

27 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 27 dic (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa inizierà tra alcuni mesi, prima di allora saremo ancora vulnerabili e quindi dovremo continuare a seguire le regole con responsabilità. Il vaccino in Italia e nel mondo, come ci ricorda spesso Papa Francesco, dovrà arrivare a tutti nel più breve tempo possibile. Su questo ci impegneremo e inizieremo nuove battaglie". Lo scrive il governatore del Lazio e leader del Pd Nicola Zingaretti in un post su Facebook.