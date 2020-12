Coronavirus: prima infermiera vaccinata in Sicilia, 'lo dedico ai familiari dei morti'

27 dicembre 2020 a

a

a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Oggi provo una gioia immensa, sperare di potere ricominciare, questa è la nostra speranza". Lo ha detto Rosalba Setticasi, la coordinatrice infermieristica della Rianimazione Covid dell'ospedale Civico di Palermo, la prima infermiera a sottoporsi al vaccino in Sicilia. "Lo dedico a tutte le famiglie dei defunti che abbiamo avuto in questi mesi - dice - il mio pensiero va a loro in questo momento". E invita le persone a vaccinarsi: "Si devono vaccinare tutti, a partire dagli operatori sanitari".