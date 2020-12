Coronavirus: Presidente Ordine medici Palermo dopo vaccino, 'priorità per sanitari'

27 dicembre 2020 a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Il vaccino per tutti lo chiediamo con forza ai medici e a tutti i cittadini sperando che si accolga questo invito. Faccio anche un appello all'assessore alla Salute perché figure professionali sanitarie come i liberi professionisti e odontoiatri, siano inserite nel novero delle persone che devono essere vaccinate in via prioritaria". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, dopo essersi sottoposto al vaccino all'ospedale Civico di Palermo.