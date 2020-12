27 dicembre 2020 a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Certo che mi vaccinerò, lo farò appena sarà il mio turno. Sarei stato pronto anche oggi". Lo ha detto all'Adnkronos il governatore siciliano Nello Musumeci dopo la vaccinazione del primo medico siciliano. "Non voglio fare fughe in avanti - dice - Non ho dubbi di volerlo fare,. ma siccome appartengo alla fascia degli anziani aspetterò il mio turno con quelli della mia generazione".