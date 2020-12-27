Coronavirus: Guerra (Anci Lombardia), 'nuova pagina in battaglia contro pandemia'

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Oggi l'Unione europea apre una nuova pagina nella lunga battaglia contro la pandemia. Inizia con un numero di dosi simboliche la campagna vaccinale che si svilupperà nei prossimi mesi". Lo afferma il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, che ha presenziato all’avvio della campagna di vaccinazioni all'ospedale Sant'Anna di Como, insieme al sindaco Mario Landriscina, al presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, al sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba, al direttore generale dell’Asst Lariana, Fabio Banfi e Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei Medici di Como e della Lombardia.

"Oggi i sindaci delle città capoluogo della Lombardia e dei comuni simbolo di Codogno e Alzano Lombardo su invito del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno presenziato all’arrivo e alla somministrazione delle prime dosi. Una presenza che rende manifesto il ruolo essenziale di sindaci e Comuni svolto quest’anno nel contrasto alla diffusione del virus, nella tenuta delle nostre comunità. Una presenza che intende riaffermare la prosecuzione dell’impegno degli amministratori locali, a partire dal sostegno totale alla campagna vaccinale. Campagna essenziale per uscire dal lungo e drammatico tunnel della pandemia", aggiunge Guerra.

"Anci Lombardia e i Comuni lombardi come hanno fatto in occasione della campagna antinfluenzale, sono impegnati ad assumere e coordinare, con Regione e gli operatori della sanità, ogni intervento, iniziativa, servizio e attività di supporto logistico che sia utile a promuovere, diffondere e svolgere con la massima celerità e sicurezza la campagna di vaccinazione anti Covid 19", conclude.