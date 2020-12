Coronavirus: Gori, 'festa della vita per Bergamo, vaccino ci farà ripartire'

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Vivo questo 27 dicembre, primo giorno di vaccinazioni, come una festa della vita, specialmente per Bergamo, la nostra città. So che anche tra noi c'è chi affronta questo passaggio con diffidenza. Vorrei rassicurarlo, invitandolo a considerare la scienza una compagna affidabile e il vaccino come lo strumento che ci consentirà di far ripartire l'economia e il lavoro, la chiave che ci restituirà la dimensione collettiva che il virus ci ha sottratto". Lo scrive il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sul suo profilo Facebook.

"In questa dimensione la libertà individuale non può prescindere dalla solidarietà: se c'è una cosa che l'esperienza del Covid ci ha insegnato è che nessuno può porsi in salvo da solo", aggiunge. "Dobbiamo pretendere che l'organizzazione della campagna vaccinale sia efficace, senza ritardi e inefficienze. Ma oggi è un giorno di festa, che ci dà speranza e che chiama ognuno di noi all'esercizio della responsabilità", conclude Gori.