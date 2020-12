Coronavirus: commissario Covid Palermo, 'finalmente la luce'

27 dicembre 2020 a

a

a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Finalmente la luce!". Così, all'Adnkronos, Renato Costa, il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, appena arrivato all'ospedale Civico per la prima somministrazione del vaccino al primario del Pronto soccorso, Massimo Geraci. "Da oggi in poi - spiega - le battaglie hanno una motivazione in più, abbiamo lo strumento che ci metterà nelle condizioni di essere ancora più attenti nei nostri comportamenti". "i prossimi giorni - spiega ancora Costa - ci serviranno per capire come proseguire le somministrazioni".