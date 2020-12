Coronavirus: Briatore, 'De Luca? Non mi interessa'

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Flavio Briatore è pronto a vaccinarsi per fermare la pandemia, ma aspetterà il suo turno. Interpellato dall'Adnkronos nel giorno del V-day, l'imprenditore - guarito lo scorso settembre dal Covid - risponde dall'estero, ma non vuole commentare la scelta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di vaccinarsi, sebbene le prime fiale siano state destinate agli operatori sanitari. "Cosa ha combinato De Luca onestamente non mi interessa" replica Briatore che era stato bersaglio di De Luca, il quale aveva ironizzato sulle cure per una 'prostatite ai polmoni'.