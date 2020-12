Coronavirus: Brescia, adesione al vaccino già al 65% per sanitari Asst (2)

27 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Noi operatori sanitari abbiamo una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Sars-CoV2. D'altronde le evidenze scientifiche sono strumenti irrinunciabili del nostro operare quotidiano", spiega il direttore generale dell'Asst Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo.

Per il rettore dell'Università degli studi di Brescia, Maurizio Tira, "Questa campagna basata sull'evidenza scientifica vuole richiamare l'importanza della scienza nella vita quotidiana e nella formazione delle decisioni politiche. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di 'più scienza' e di 'più coscienza' e quindi della collaborazione tra mondo accademico ed ospedaliero, per rifondare quella fiducia tra cittadini e comunità scientifica, indispensabile al progresso e allo sviluppo della nostra società".