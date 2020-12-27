Coronavirus: Bergamo, prime dosi all'ospedale simbolo Papa Giovanni XXIII (2)

(Adnkronos) - Quattro infermieri, tre medici e tre farmacisti a partire dalle 15 gestiranno due box dove due persone verranno vaccinate contemporaneamente mentre al desk si procederà al consenso informato. Ad accogliere i vaccinandi alle ore 15 ci saranno il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, l'assessore lombardo Claudia Terzi e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.