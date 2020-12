Coronavirus: Bergamo, i primi 50 vaccinati nella città-simbolo della pandemia

27 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Il primo ad essere vaccinato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bergamo. Poi è stato il turno degli altri rappresentanti delle professioni sanitarie: il presidente dell'Ordine degli infermieri, Gianluca Solitro, Guido Muzzi, presidente dell'Ordine Tsrm-Pstrp della provincia di Bergamo (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e tecnico di Radiologia al Papa Giovanni. A seguire è stato il turno di Luigi Greco pediatra bergamasco e membro del Cts regionale.

E' stata poi la volta degli operatori della struttura simbolo della lotta al Covid. A ricevere le prime dosi 13 medici tra cui Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emergenza-Urgenza, nove infermieri, due tecnici e due operatori socio sanitari, che non hanno contratto il virus e che in questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l'emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di Bergamo, in particolare nella primavera di quest'anno, insieme a rappresentanti del mondo socio sanitario territoriale - medici di base, operatori Rsa e soccorritori -, pronti a farsi vaccinare con l'intento di trasmettere il ruolo cruciale che il vaccino ha nella lotta alla pandemia.

In totale sono stati eseguiti 50 vaccini. "Anche oggi il Papa Giovanni è in prima linea per dare il proprio contributo nella lotta contro il Covid - ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Dopo tanti mesi in apnea dedicati alle cure ospedaliere e alle tante attività che hanno caratterizzato l'emergenza da oggi siamo in prima linea con i vaccini, l'unica arma agognata dal mondo intero in tutti questi mesi per porre fine alla pandemia e all'emergenza, non solo sanitaria ma anche economica e sociale, che il Covid ha determinato".

Una giornata "simbolica, dove a scendere in campo sono stati i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca. Ringrazio tutti quanti per aver aderito con convinzione alla campagna e ringrazio i nostri operatori in prima linea nella lotta contro la pandemia anche oggi, speriamo ultima tappa di un percorso difficile e doloroso", ha concluso Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII.

"Oggi possiamo intravedere una luce, l'arrivo del vaccino potrà portare progressivamente a una svolta nella battaglia con questo nemico subdolo - ha commentato l'assessore regionale Claudia Maria Terzi -. Questo anno drammatico per il nostro territorio, e lo dico da bergamasca, si chiude quindi con una speranza tangibile, con una prospettiva nuova e incoraggiante. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità bergamasca per la competenza, la generosità e lo sforzo immane che messo in campo in questi mesi".

Presente alla cerimonia anche il sindaco Giorgio Gori che ha parlato del V-day come di "una festa della vita, specialmente per Bergamo. So che anche tra noi c'è chi affronta questo passaggio con diffidenza. Vorrei rassicurarlo, invitandolo a considerare la scienza una compagna affidabile e il vaccino come lo strumento che ci consentirà di far ripartire l'economia e il lavoro, la chiave che ci restituirà la dimensione collettiva che il virus ci ha sottratto".