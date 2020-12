Coronavirus: Bergamo, i primi 50 vaccinati nella città-simbolo della pandemia (2)

27 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Una giornata "simbolica, dove a scendere in campo sono stati i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca. Ringrazio tutti quanti per aver aderito con convinzione alla campagna e ringrazio i nostri operatori in prima linea nella lotta contro la pandemia anche oggi, speriamo ultima tappa di un percorso difficile e doloroso", ha concluso Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII.

"Oggi possiamo intravedere una luce, l'arrivo del vaccino potrà portare progressivamente a una svolta nella battaglia con questo nemico subdolo - ha commentato l'assessore regionale Claudia Maria Terzi -. Questo anno drammatico per il nostro territorio, e lo dico da bergamasca, si chiude quindi con una speranza tangibile, con una prospettiva nuova e incoraggiante. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità bergamasca per la competenza, la generosità e lo sforzo immane che messo in campo in questi mesi".

Presente alla cerimonia anche il sindaco Giorgio Gori che ha parlato del V-day come di "una festa della vita, specialmente per Bergamo. So che anche tra noi c'è chi affronta questo passaggio con diffidenza. Vorrei rassicurarlo, invitandolo a considerare la scienza una compagna affidabile e il vaccino come lo strumento che ci consentirà di far ripartire l'economia e il lavoro, la chiave che ci restituirà la dimensione collettiva che il virus ci ha sottratto".