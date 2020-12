Coronavirus: Albanese (Sicindustria), 'oggi è l'inizio della risalita'

27 dicembre 2020 a

a

a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Oggi non si scrive la parola fine, ma è senz'altro l'inizio della risalita”. Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria saluta così il V-Day, il giorno in cui comincia anche in Sicilia la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid. “Da dieci mesi facciamo i conti con una pandemia che ha messo al tappeto la nostra struttura economica e sociale. Siamo allo stremo e, pur nella consapevolezza che il percorso è ancora lungo e che ci vorranno mesi affinché la campagna vaccinale possa garantire la cosiddetta immunità di gregge, sappiamo che oggi si sta scrivendo una pagina di fondamentale importanza per tutti”.

“Il Covid – aggiunge Francesco Ruggeri, presidente della sezione ‘Strutture socio-sanitarie' di Sicindustria – si è insinuato nelle nostre vite sottraendo salute, serenità e la gioia della condivisione. Gli ospiti delle strutture socio-sanitarie stanno pagando un prezzo altissimo non solo in termini sanitari, ma anche sotto il profilo umano perché per garantirne la sicurezza non è più stato possibile garantire le visite dei familiari. E questo per le persone più anziane e fragili è un dramma. Abbiamo aspettato questo momento con ansia e non posso che essere felice e grato per il fatto che, in un giorno dal significato simbolico, si sia deciso di inserire per la somministrazione del vaccino anche 30 siciliani che rientrano nell'ambito delle Rsa”.