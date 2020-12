Coronavirus: Bosio (Dg Niguarda), 'momento importante, ora vediamo la luce'**

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Un momento emozionante, abbiamo accudito migliaia di persone tra le nostre mura, è un momento di orgoglio, è una luce e una speranza. E' un momento importante, oggi inizia un percorso fondamentale per noi, per la cittadinanza per gli operatori". Lo afferma il direttore generale dell'ospedale Niguarda di Milano, Marco Bosio, durante il punto stampa davanti all'ospedale milanese nel giorno del primi vaccini per combattere il Covid-19.