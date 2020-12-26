Elezioni Usa, Trump: "Voto in Afghanistan meglio che da noi"

Washington, 26 dic. (Adnkronos) - Donald Trump torna a denunciare lo svolgimento del voto che lo ha visto sconfitto e a contestarne la trasparenza. "Un giovane militare che lavora in Afghanistan - ha scritto su Twitter - mi ha detto che lì le elezioni sono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le nostre, con le loro milioni e milioni di schede postali corrotte, sono state elezioni di un Paese del terzo mondo. Presidente fasullo!" ha concluso.