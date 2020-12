Coronavirus: Betori, 'Dopo sfiducia e fatica abbiamo bisogno di un mondo nuovo' (2)

25 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Nella logica funzionalista che domina il mondo si sta perdendo il valore sacro della vita, la sua profonda e inalienabile dignità - ha evidenziato l'arcivescovo di Firenze -Accogliere, difendere, sostenere, confortare la vita sta diventando un atto sempre meno riconosciuto come doveroso, eppure essenziale per tenere alta la nostra coscienza. Ne fanno le spese i viventi nei momenti liminali dell'esistenza, agli inizi e alla fine, come pure nelle condizioni estreme dell'estraneo e del povero".

Da qui l'auspicio del card. Betori: "Liberato dagli orpello di una falsa festa, il Natale torni a insegnarci che quel Dio che chiede di essere accolto, protetto e destinatario di cura nel suo Figlio chiede oggi la stessa accoglienza, protezione e cura in tutti i suoi figli. Si delinea così una forma diversa di vita sociale, in cui nessuno è ai margini, ma di tutti ci si fa carico. Questa aspirazione alla fraternità sorregga i nostri cuori mentre in essi facciamo posto al nostro fratello Gesù".

"Con gli occhi liberi e penetranti della sentinella - conclude Betori - cogliamo il valore del tempo di crisi che ci è dato, per abbandonare un mondo che non merita di essere traghettato oltre, e costruiamo il futuro nostro e della nostra città mettendo al centro la persona umana, le sue relazioni sociali, la cura delle fragilità, uno sguardo che vada oltre le cose visibili - la nostra 'vocazione è a irradiare lo spirito', ci è stato detto -, uno sguardo capace di orientare verso l'alto e l'oltre e di offrirne traccia nella bellezza".