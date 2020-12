Natale: assessore lombardo, 'falso rifiuto presepe Napoli, Bergamo scelta condivisa' (2)

24 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Oggi, l'assessore Casucci ha inviato una lettera alla collega lombarda che recita: "'Il tono cortese della nostra conversazione telefonica escludeva un rifiuto dell'iniziativa assunta dalla Regione Campania per promuoverne le eccellenze artigianali e gli attrattori turistici. La tua indicazione di Bergamo come sede ideale del presepio napoletano è stata da noi colta attraverso un contatto diretto con la Città e il suo sindaco, che ha manifestato sincero entusiasmo per l'idea'", rivela l'assessore Lara Magoni.

"Un omaggio fortemente simbolico che sono felice sia giunto a destinazione portando con sé tutta quella forza, quell'energia e quella passione della quale tutti abbiamo bisogno. Un grazie sincero all'assessore Casucci per aver accolto e condiviso il mio desiderio. Giunga un abbraccio a lui e a tutti gli Amici Campani", conclude.