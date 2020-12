Meteo: Lombardia, temperature in calo a Natale, neve anche in città

24 dicembre 2020 a

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Oggi pioggia e cielo molto nuvoloso sulla Lombardia, domani nuvolosità estesa con qualche irregolare schiarita, tempo più stabile sabato ma da domenica una vasta e fredda depressione inizierà a coinvolgere il Nord Italia portando tempo perturbato sulla Lombardia nella giornata di lunedì. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo.

Domani, nel giorno di Natale, nuvolosità estesa con qualche irregolare schiarita. Precipitazioni possibili molto deboli più probabili ad est e sui settori meridionali della pianura e lungo la cresta di confine. Limite neve in calo fino attorno a 500/600 metri, ma con accumuli al più di qualche centimetro oltre i 1000 metri. Temperature in calo, forte in montagna. In pianura minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Venti: in pianura deboli o localmente e a tratti moderati settentrionali per fohn sui settori occidentali al mattino, in montagna forti da nord.

Sabato giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in calo tra -2 e 2 gradi, massime stazionarie tra 7 e 9 gradi. Domenica fino al primo mattino sereno con possibile nebbia sulla bassa pianura, in seguito aumento della nuvolosità fino a cielo coperto ovunque nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni: fino al tardo pomeriggio generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a divenire alta dalla sera per deboli precipitazioni diffuse, limite neve fino a quote molto basse e possibile fino in pianura. Temperature minime in lieve calo, massime in calo.