Brexit: Bbc, a breve telefonata Johnson-von der Leyen

Londra, 24 dic. (Adnkronos) - "A breve" dovrebbe esserci la telefonata, più volte rimandata nelle ultime ore, fra il Premier britannico Boris Johnson e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in cui dovrebbe essere sancito, a parole, un eventuale accordo sulla Brexit, anticipa Bbc. Nell'eventualità di un accordo, il Parlamento britannico dovrà riunirsi la prossima settimana per ratificarlo e il Parlamento europeo all'inizio del prossimo anno. L'accordo sarà un documento di 2mila pagine.