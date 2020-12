Roma: Meloni, 'ignorata da manovra, oggi vedremo governo e maggioranza su nostro odg'

23 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "La manovra rossogialla ignora Roma capitale. Ed è sconcertante che un'umiliazione del genere arrivi da un governo sostenuto dai partiti che esprimono il sindaco e il presidente della Regione. Il risultato dei lavori della commissione Bilancio è desolante: bocciate tutte le proposte qualificanti, passa solo la creazione di un tavolo istituzionale per il Giubileo del 2025, che non si occuperà dei poteri e delle risorse per Roma capitale e che rischia di essere l'ennesima scatola vuota nelle mani di Conte. Mi auguro di essere smentita". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

Tra le proposte bocciate, spiega, "un fondo ad hoc da un miliardo di euro per coprire gli interventi finalizzati al trasferimento dei poteri a Roma capitale. Risorse che sarebbero servite per affrontare i problemi strutturali della città: viabilità, trasporti, emergenza abitativa, roghi tossici e inquinamento. Lo hanno bocciato, e non si capisce il perché. Oggi alla Camera si discutono gli ordini del giorno alla manovra e io stessa presenterò quello su Roma capitale, di cui sono prima firmataria. Vedremo che parere esprimerà il governo e come voteranno Pd e M5S".