Recovery: Intergruppo donne chiede incontro a Conte

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Una lettera firmata da 36 deputate dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i diritti e le pari opportunità è stata inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere un incontro “al fine di verificare come l'implementazione della parità di genere rientrerà in tutte e sei le missioni in cui si articolerà il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Come spiegato dalle deputate, appartenenti a diversi Gruppi politici, “il Recovery Plan che ci apprestiamo a varare è una grande opportunità per risolvere l'annosa questione della disuguaglianza di genere, che colpisce pesantemente e ben più di altri il nostro Paese”.