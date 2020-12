Nicola Ventola, il talento barese che fece innamorare prima Moratti e poi Thohir

23 dicembre 2020 a

(Milano, 23/12/2020) - Milano, 23/12/2020 - Una carriera spesa a lottare sui campi da calcio, dotato di un talento cristallino troppe e troppe volte messo in discussione per colpa di una serie di infortuni e di noie fisiche che l'hanno perseguitato fin oltre la normale sopportazione per qualsiasi giocatore.

Eppure, Nicola Ventola, intervistato dal blog sportivo L'insider, è uno di quei calciatori che, sul terreno di gioco, di emozioni ne hanno provate tantissime nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare. La sua storia inizia nel 1994, quando all'età di soli sedici anni fa il suo esordio con la maglia del Bari allo stadio San Nicola.

Un curriculum che, adesso, dopo il ritiro dal calcio giocato, lo vede protagonista del web, grazie alla sua intraprendenza e alla sua simpatia, protagonista di un gran numero di siparietti tutti da ridere insieme a Bobo Vieri. Un'avventura, quella della Bobo TV, che vede Ventola impegnato proprio con Vieri e Daniele Adani, e spesso anche con Antonio Cassano, a raccontare il calcio a volte in maniera più frivola, altre volte più profonda, ma sempre con grandissima passione e competenza, svelando aneddoti su aneddoti che fanno sempre divertire tutti i tifosi.

Ventola e il pronostico sulla Serie A

Esattamente come hanno sostenuto tanti esperti di scommesse calcio, anche Ventola è convinto che la Juventus, nonostante i tanti cambiamenti, non per ultimo quello in panchina con l'arrivo di Andrea Pirlo, rimanga ancora la squadra più forte di tutte. A Ventola è stato chiesto anche se questo potrà essere l'anno giusto per l'Inter, guidata in panchina da Antonio Conte, oppure se le pressioni di partire da favorita nella lotta allo scudetto potrebbero avere la meglio. Ebbene, Ventola è stato chiaro e, al contempo, anche particolarmente preciso, sottolineando come, in un campionato decisamente strano e particolare, riuscire a mantenere la rosa al completo sarà importante: senza infortuni, l'Inter potrà lottare fino alla fine per lo scudetto, perché i ritocchi che sono arrivati durante l'ultima sessione di calciomercato, hanno portato in dote esperienza e qualità alla squadra.

Per quanto riguarda il Milan, per Ventola è sicuramente una sorpresa che la squadra rossonera stia facendo così bene. Eppure, non lo stupisce di sicuro Zlatan Ibrahimovic e le sue magie quando scende in campo, visto che l'ex attaccante dell'Inter sostiene come Ibra possa, con le sue qualità, davvero giocare ancora per tanti anni, in barba a ogni discorso legato all'età.

L'esperienza inglese e l'avventura con la Bobo TV

Ventola parla anche della sua carriera, ripercorrendo i più emozionanti ricordi della sua esperienza in nerazzurro e tante avventure incredibili, come ad esempio quella in Premier League con la maglia del Crystal Palace, in cui la mentalità della squadra era quella di fare sempre gol, anche se fu una stagione agrodolce, dato che la sua esperienza fu influenzata dall'infortunio al perone.

Molta più spensieratezza nell'esperienza sui social network, dove è diventato un vero e proprio fenomeno online con la Bobo TV, che è stata lanciata in modo professionale sulla piattaforma di Twich. Bello il pensiero di Nicola Ventola alla prima quarantena, in cui anche solo fare qualche semplice diretta aveva un significato che andava oltre il divertimento, dato che sono bastati un po' di aneddoti per portare in casa della gente, così provata dal lockdown, un pizzico di spensieratezza e di buonumore. Un'idea assolutamente vincente, che lo vedrà ancora protagonista insieme agli altri ex compagni con cui Ventola ha condiviso tanto con la maglia dell'Inter, ovvero Adani e Vieri, ma anche Antonio Cassano ovviamente.

