Musica: è morto Chad Stuart, la metà del duo folk-pop Chad & Jeremy

Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Addio al cantante inglese Chad Stuart, la metà del duo folk-pop Chad & Jeremy, che ottenne grande successo negli anni '60, per poi tornare sulla cresta dell'onda con un revival negli anni '80. Aveva compiuto 79 anni il 10 dicembre ed è morto domenica 20 dicembre, secondo quanto ha reso noto la famiglia su Facebook, precisando che è morto per un polmonite (non collegata al Covid). Era stato ricoverato in ospedale dopo una caduta accidentale.

Chad Stuart e Jeremy Clyde dettero vita al duo Chad & Jeremy nel 1960, all'inizio di quel periodo di grande effervescenza musicale passato sotto il nome di 'British Invasion'. Hanno cantato insieme fino al 1968. Il duo si è ricomposto nel 1983 cantando insieme fino al 1987, per poi ricostituirsi nuovamente nel 2003.

Tra i loro brani più conosciuti vi sono "Yesterday's Gone" (1963), "A Summer Song" (1964) e "Before and After" (1965). Chad Stuart e Jeremy Clyde nel 1966, all'apice del loro successo in Europa, parteciparono, in coppia con Sergio Endrigo, al Festival di Sanremo, interpretando "Adesso si": classificati come "esordienti", si piazzarono al nono posto. Tra le altre loro canzoni: "Distant Shores" (1966), "Of Cabbages and Kings" (1967), "The Ark" (1968).