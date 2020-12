23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Gli approcci ideologici non reggono quando si fa i conti con la realtà e si guarda in faccia la sofferenza delle persone. Il nostro sistema sanitario è in difficoltà, perché per rafforzarlo non utilizziamo i 37 miliardi del Mes, che hanno minori condizionalità rispetto al Recovery?". Lo scrive su Facebook la capo delegazione di Iv al governo Teresa Bellanova.