Manovra: Sgarbi, 'attendo la forca per questo governo'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Un'oscena esibizione di marchette, dando danari agli amici; il richiamo grottesco ai cittadini per legittimare un'azione sistematica di obbligo al non lavoro nel momento di massima produttività delle aziende turistiche italiane con la prima industria che è il turismo; la sistematica e consapevole violazione dell'articolo uno della Costituzione; la scelta e la minaccia di multare i cittadini che contravvengono, in nome della libertà, a regole assurde che tribunali hanno già annullato ritenendo illegittimi i Dpcm. Attendo soltanto la forca, per questo governo". Così Vittorio Sgarbi, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo alla Camera sulla legge di Bilancio.