Kiratech raggiunge lo status di partner specializzato nella rete di partner HashiCorp

Kiratech S.p.A. chiude il 2020 con la promozione a Specialized Tier nella rete di Partner HashiCorp

VERONA, Italia, 23 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Lo scorso aprile Kiratech aveva annunciato la sua partnership operativa con HashiCorp, azienda leader nel settore del software per l'automazione dell'infrastruttura multi-cloud, diventando il primo rivenditore in Italia per le sue soluzioni e, in soli sei mesi, l'azienda ha raggiunto un importante traguardo acquisendo lo status di partner specializzato.

Il risultato è tanto inaspettato quanto gradito: le aspettative fissate all'inizio dell'anno sono state pienamente soddisfatte e superate grazie all'eccellente lavoro di un team di specialisti nel settore tecnico e commerciale che ha consentito di proporre i prodotti HashiCorp alle più importanti imprese italiane.

Infatti, la suite di software open source offerta da HashiCorp consente alle organizzazioni di adottare flussi di lavoro coerenti per il provisioning, la protezione, la connessione e l'esecuzione di qualsiasi infrastruttura e applicazione.

Tra le soluzioni principali troviamo Terraform, un'infrastruttura come strumento di automazione del codice che consente la costruzione, la modifica e il versioning dell'infrastruttura in modo sicuro ed efficiente, Vault per la gestione e una maggiore protezione dei dati e Consul, una service mesh per la gestione dei microservizi.

"Alla fine di questo difficile 2020, è un grande piacere e un onore celebrare lo straordinario lavoro svolto insieme a HashiCorp attraverso questa promozione della partnership a Specialized Tier", afferma Giulio Covassi, CEO di Kiratech. "Si tratta di un risultato incredibile, frutto dell'aggiudicazione di alcuni contratti estremamente importanti e strategici riguardanti le aziende, utilizzando e implementando le tecnologie Consul, Terraform e Vault.

"Non vediamo l'ora di continuare ad adottare la metodologia DevOps e le migliori tecnologie Native Cloud nel 2021, auguro a tutti un buon Natale".

Michelle Graff, Global Partner Chief di HashiCorp, ha commentato: "HashiCorp è lieta di vedere Kiratech ottenere lo status di Specialized Partner Tier nella rete di Partner HashiCorp. Nonostante l'anno molto complesso, il team di Kiratech ha effettuato importanti investimenti nella formazione ottenendo le certificazioni per i prodotti HashiCorp, accelerando la propria capacità di ottimizzare il percorso dei clienti verso il modello operativo Cloud. L'obiettivo di Kiratech di supportare l'evoluzione delle imprese nel cloud incarna l'ecosistema dei partner HashiCorp".

Kiratech fornisce consulenza di alto livello, fornisce formazione e rivende gli strumenti per aiutare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale.

Kiratech sceglie e propone le migliori tecnologie Cloud, DevOps e di sicurezza e ascolta le richieste dei clienti per guidarli verso una maggiore efficienza e rendere l'IT un business enabler.

Contatto:Nikla Lazzari+39 045 8347852 [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1391066/Kiratech_HashiCorp_Specialized_Partner.jpg