I ricercatori di Kaspersky hanno rilevato due incidenti APT legati alla ricerca sui vaccini

(Milano, 23/12/2020) - Milano, 23/12/2020 - Nell'autunno 2020, i ricercatori di Kaspersky hanno rilevato due incidenti APT rivolti a due organizzazioni legate alla ricerca del vaccino contro il COVID-19. Gli enti coinvolti sono un Ministero della Salute e una società farmaceutica. Secondo gli esperti di Kaspersky entrambe le attività possono essere attribuite al famigerato gruppo Lazarus.

La pandemia e le misure restrittive continuano ad essere protagoniste della vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. Per questa ragione diverse organizzazioni sanitarie e altre parti coinvolte stanno cercando, con ogni mezzo disponibile, di accelerare lo sviluppo di un vaccino. In questo scenario, sono molti i criminali informatici che provano a capitalizzare su questa corsa contro il tempo. Gli esperti di Kaspersky, durante il loro lavoro di monitoraggio delle campagne malevole del gruppo Lazarus, rivolte a vari settori industriali, hanno scoperto che, solo un paio di mesi fa, questo gruppo ha dato la caccia ad alcune organizzazioni legate al COVID-19. Gli incidenti rilevati fino ad ora sono due.

Il primo incidente fa riferimento ad un attacco rivolto contro un ente del Ministero della Salute. Il 27 ottobre 2020 due dei server Windows dell'organizzazione sono stati compromessi con un sofisticato malware. Il malware utilizzato è conosciuto da Kaspersky come 'wAgent'. Un'analisi più approfondita ha dimostrato che il malware wAgent utilizzato per l'attacco a questo Ministero ha lo stesso schema di infezione del malware del gruppo Lazarus precedentemente utilizzato negli attacchi alle aziende di cripto valute.

Il secondo incidente ha coinvolto una società farmaceutica. Secondo la telemetria di Kaspersky, la società è stata violata il 25 settembre 2020. Questa azienda sta lavorando allo sviluppo di un vaccino COVID-19 ed è una delle società autorizzate a produrlo e distribuirlo. Questa volta l'attaccante ha utilizzato il malware Bookcode, precedentemente

Sia wAgent che Bookcode sono stati utilizzati in entrambi gli attacchi e hanno funzionalità molto simili, come ad esempio una

Date le note sovrapposizioni, i ricercatori di Kaspersky possono confermare che entrambi gli incidenti sono collegati al gruppo Lazarus. Le indagini sono ancora in corso.

"Questi due incidenti rivelano l'interesse del gruppo Lazarus per l'intelligence legata al COVID-19. Anche se Lazarus è conosciuto soprattutto per le sue attività rivolte al settore finanziario questo ha rivelato l'interesse di questo gruppo alla ricerca. Crediamo che tutte le organizzazioni attualmente coinvolte in attività come la ricerca sui vaccini o la gestione della crisi dovrebbero stare molto attenti agli attacchi informatici", ha commentato Seongsu Park, security expert di Kaspersky.

Le soluzioni di Kaspersky rilevano il malware wAgent come HEUR:Trojan.Win32.Manuscrypt.gen and Trojan.Win64.Manuscrypt.bx.

Il malware Bookcode viene rilevato come Trojan.Win64.Manuscrypt.ce.

Per proteggersi da minacce avanzate come queste Kaspersky raccomanda di adottare le seguenti misure di sicurezza:

• Fornire al team SOC l'accesso alla threat intelligence più recente (TI). Il

• Fornire ai dipendenti una

• Le organizzazioni che desiderano condurre le proprie indagini beneficeranno del

• Per il rilevamento a livello endpoint, l'indagine e la remediation degli incidenti, è possibile implementare soluzioni EDR come

• Oltre ad adottare una protezione di base per gli endpoint è importante implementare una soluzione di sicurezza aziendale in grado di rilevare tempestivamente le minacce avanzate a livello di rete, come la

Per avere maggiori dettagli sui nuovi exploit rilevati da Kaspersky è possibile leggere il report completo su

