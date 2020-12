23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Con la verifica Conte promette di cambiare qualcosina per non cambiare nulla: nessun piano vaccinale dettagliato e credibile e nessuna priorità per Next Generation Eu. La legge di Bilancio infarcita di illusori bonus a pioggia non è un buon viatico per i prossimi mesi decisivi”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.