Coronavirus: Virgin Active, 'allenamenti digitali anche durante i giorni di festa' (2)

(Adnkronos) - Se ii numeri delle calorie che ingeriamo quotidianamente possono venirci in aiuto per riordinare le idee e cominciare un programma personale verso il recupero della forma fisica, "è bene sapere che l'allenamento perfetto è ‘olistico' e tiene conto quindi, non solo di numeri, ma anche del benessere psico-fisico. Ecco allora una guida per mirare a colpo sicuro gli allenamenti da non far mancare alla programmazione quotidiana in questi giorni". Manuel Del Rossi: “Prendetevi il tempo per dedicarvi ad attività cardio, come Functional e Punch. Se vi sentite ‘in gabbia', prima di ogni allenamento riscaldatevi anche con una breve corsa a ritmo costante, 15' accompagnati da buona musica nelle orecchie. Al termine di ogni seduta si avrà un picco di endorfine, che permetterà di affrontare ogni situazione con il giusto livello di ‘distress', lo stress positivo”.

Se siete orientati inoltre verso pratiche introspettive, alternate sedute di yoga, disciplina introdotta persino nelle attività di preparazione di alcuni corpi militari speciali in quanto accresce la forza, la resistenza e l'autocontrollo. Susanna Petternella, Live Trainer ed esperta di Yoga: “Raccomando in particolar modo, Yoga Flow per attivare il metabolismo e bruciare calorie e Yoga Calm per portare l'attenzione sulle cose essenziali eliminando il superfluo. Attività utili anche per immagazzinare energia, ci accorgeremo pienamente dei loro benefici superati i mesi invernali di letargo. Non deve essere però praticato dopo aver mangiato”.

Se per indole avete bisogno di dedicarvi a discipline più intense, è bene sapere che l'obiettivo di alcuni workout orientati all'acquisizione di equilibrio, forza e resistenza, saranno di enorme beneficio anche psicologico. Se infatti lo ‘scopo del gioco' è opporsi e vincere le forze esterne che intervengono sul proprio corpo, mantenendo sempre l'equilibrio, allenando la forza per aumentare la resistenza, quale periodo storico più indicato di questo per sperimentare queste attività? Manuel Del Rossi “Il mio suggerimento per sfruttare al meglio questi giorni è di alternare dei workout high intensity con dei workout body & mind, 2 o 3 volte alla settimana per circa 30' per aumentare ulteriormente la propria performance fisica”. E Manuel continua: “Personalmente ho in programma di allenarmi cinque giorni alla settimana. Il mio obiettivo è di due sessioni di workout al giorno: al mattino Cycle e nel pomeriggio allenamenti Strength, con una conclusione serale di 30' body & mind, cioè Stretching o Yoga. Di solito mi alleno quattro volte a settimana. Questo programma è molto ambizioso e non lo consiglio a tutti, ma solo a chi un'abitudine all'allenamento molto sviluppata”.