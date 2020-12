23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Ho il timore che il piano di vaccinazione del governo sia già in ritardo. Carenza di medici e poca formazione. C'è il rischio che in molte strutture non si sappiano neanche preparare le dosi. Ecco a cosa sarebbero serviti i soldi del Mes sanitario". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia.