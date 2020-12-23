Coronavirus: Giani, 'In Toscana 435 nuovi casi, seguiamo situazione Isola d'Elba'

Firenze, 23 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Nel post Giani fa riferimento alla situazione sull'isola d'Elba (Livorno), dove i casi di contagio sono in aumento e i sindaci del territorio hanno scritto alla Regione per chiedere l'invio di altro personale sanitario. Il governatore della Toscana assicura di seguire "costantemente la situazione Covid all'Elba insieme alla Asl e alle istituzioni locali. Continueremo a garantire l'adeguato supporto alla squadra sanitaria dell'isola ma non dobbiamo abbassare la guardia".