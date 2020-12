Governo: Conte, 'delega Servizi a struttura bicefala sarebbe inedita e grave**

23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "La legge sui servizi segreti attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità politica, giuridica e operativa dell'Intelligence Comunque non posso sottrarmi a questa responsabilità". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta parlando della delega ai Servizi.

"Leggo che varie forze politiche vorrebbero una autorità delegata, che in passato è sempre stata dello partito del presidente del Consiglio, una persona di sua fiducia -ha spiegato il premier-. Se vogliamo una struttura bicefala, con una forza politica che pretende questa autorità delegata, sarebbe la prima volta in Italia, sarebbe una grave compromissione per l'autorità del comparto".

