23 dicembre 2020 a

Roma, 23 dic (Adnkronos) - Mai pensato di non farcela nell'emergenza Coronavid? "Di non farcela no", ha replicato Giuseppe Conte a Porta a Porta, "però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio", "è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown" e "quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto".